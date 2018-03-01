BRIEF-Plus500 Announces ‍Proposed Placing By Founders

March 1 (Reuters) - Plus500 Ltd:
* PROPOSED PLACING OF NO LESS THAN C. 7.27 MILLION EXISTING ORDINARY SHARES IN PLUS500
* FOUNDERS OF NOTIFIED INTENSION ABOUT 7.27 MILLION EXISTING SHARES AT A PRICE OF £11.00 PER PLACING SHARE
* PLACING SHARES REPRESENT AT LEAST 6% OF CO’S ISSUED SHARE CAPITAL
* PLACING IS EXPECTED TO RAISE GROSS PROCEEDS OF AT LEAST £80 MILLION FOR FOUNDERS
* PLACING WILL BE EXECUTED THROUGH LIBERUM CAPITAL LIMITED, COMPANY’S BROKER
* AFTER COMPLETION OF PLACING, FOUNDERS WILL CONTINUE TO HOLD IN AGGREGATE APPROXIMATELY 16% OF ISSUED SHARE CAPITAL OF COMPANY Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)