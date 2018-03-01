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March 1, 2018 / 4:50 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Plus500 Announces ‍Proposed Placing By Founders

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - Plus500 Ltd:

* ‍PROPOSED PLACING OF NO LESS THAN C. 7.27 MILLION EXISTING ORDINARY SHARES IN PLUS500​

* ‍FOUNDERS OF NOTIFIED INTENSION ABOUT 7.27 MILLION EXISTING SHARES AT A PRICE OF £11.00 PER PLACING SHARE

* ‍PLACING SHARES REPRESENT AT LEAST 6% OF CO’S ISSUED SHARE CAPITAL ​

* PLACING IS EXPECTED TO RAISE GROSS PROCEEDS OF AT LEAST £80 MILLION FOR FOUNDERS​

* ‍PLACING WILL BE EXECUTED THROUGH LIBERUM CAPITAL LIMITED, COMPANY’S BROKER​

* ‍AFTER COMPLETION OF PLACING, FOUNDERS WILL CONTINUE TO HOLD IN AGGREGATE APPROXIMATELY 16% OF ISSUED SHARE CAPITAL OF COMPANY​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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