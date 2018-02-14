BRIEF-Plus500 Ltd Posts FY EBITDA Of $‍259.2​ Mln

Feb 14 (Reuters) - Plus500 Ltd:
* FY REVENUE $437.2 MILLION VERSUS $327.9 MILLION YEAR AGO
* FY EBITDA MARGIN 59.3 PERCENT VERSUS 46 PERCENT YEAR AGO
* SPECIAL DIVIDEND PER SHARE $ 1.6867 VERSUS $0.2729 IN 2016
* CRYPTOCURRENCY CFDS TRADING REPRESENTED LESS THAN 15% OF TOTAL FY REVENUES
* WELCOMED AND ALIGNED WITH MANY OF CHANGES PROPOSED BY REGULATORS, WHICH BOARD BELIEVES WILL ENHANCE CFD TRADING LANDSCAPE
* ESMA AND FCA PROPOSALS STILL NOT CONCLUDED; BOARD BELIEVES PROPOSALS ARE UNLIKELY TO HAVE A MATERIAL ADVERSE EFFECT ON GROUP‘S BUSINESS
* BOARD EXPECTS REVENUES FOR YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018 TO BE SIGNIFICANTLY AHEAD OF MARKET EXPECTATIONS
* NEW CUSTOMER ACQUISITION CONTINUES TO BE STRONG IN NEW FINANCIAL YEAR COMPARED TO AVERAGE MONTHLY PERFORMANCE IN 2017
* WE WILL CONTINUE TO MAKE NECESSARY ADJUSTMENTS TO COMPLY WITH REGULATORY CHANGES AS THEY ARE ANNOUNCED- CEO
* WHATEVER FINAL OUTCOME OF CURRENT ESMA AND FCA PROPOSALS IS, WE WILL IMPLEMENT THEM IN FULL AND ADAPT ACCORDINGLY- CEO
* WE ANTICIPATE THAT INDUSTRY WILL CONSOLIDATE AROUND A SMALLER NUMBER OF LARGER PARTICIPANTS- CEO
* STRATEGY IS TO CONTINUE TO SEEK ADDITIONAL REGULATORY APPROVALS IN JURISDICTIONS Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)