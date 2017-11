BRIEF-Poland's Cyfrowy Polsat Q3 net profit down at 242.9 mln zlotys, below forecast

Nov 9 (Reuters) - CYFROWY POLSAT SA

* POLAND‘S CYFROWY POLSAT SAYS Q1-Q3 NET PROFIT AT 813.5 ‍​ MILLION ZLOTYS VERSUS 820 MILLION ZLOTYS SEEN IN REUTERS POLL

* POLAND‘S CYFROWY POLSAT SAYS Q3 NET PROFIT AT 242.9‍​ MILLION ZLOTYS VERSUS 249 MILLION ZLOTYS SEEN IN REUTERS POLL

* POLAND‘S CYFROWY POLSAT SAYS Q3 EBITDA AT 851.1 ‍​ MILLION ZLOTYS VERSUS 856 MILLION ZLOTYS SEEN IN REUTERS POLL

* POLAND'S CYFROWY POLSAT SAYS Q3 REVENUE AT ‍​2.39 BILLION ZLOTYS VERSUS 2.37 BILLION ZLOTYS SEEN IN REUTERS POLL