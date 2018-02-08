FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
Reuters Investigates
Winter Olympics
Singapore Airshow
Markets
Environment
Entertainment
The Wider Image
#Breaking City News
February 8, 2018 / 7:08 AM / 2 days ago

BRIEF-Polar Capital Global Financials Trust UP 16.4 PCT FOR YEAR ENDED NOV 30

Reuters Staff

2 Min Read

Feb 8 (Reuters) - Polar Capital Global Financials Trust Plc :

* ‍‍NAV TOTAL RETURN OF 16.4 PCT

* NO SUBSCRIPTION SHARES IN ISSUE AT 30 NOVEMBER 2017​

* ‍PERFORMANCE SINCE INCEPTION HAS BEEN CALCULATED FROM INITIAL NAV OF 98P TO 30 NOVEMBER 2017​

* ‍PERFORMANCE SINCE INCEPTION HAS BEEN CALCULATED USING LAUNCH PRICE OF 100P PER SHARE AND CLOSING SHARE PRICE ON 30 NOVEMBER 2017​​

* ‍AS AT 30 NOVEMBER 2017 PERFORMANCE WAS 4.1 PCT BELOW HURDLE RATE AT WHICH A PERFORMANCE FEE WOULD BE PAID​

* ‍FROM JANUARY 2018 TRUST IS SUBJECT TO CONSIDERABLE NEW REGULATION WITH FURTHER REGULATORY CHANGES AWAITED LATER IN 2018​

* ‍BOARD HAS AUTHORISED A FURTHER DIVIDEND OF 1.8P PER ORDINARY SHARE PAYABLE TO SHAREHOLDERS ON REGISTER AS AT 9 FEBRUARY 2018​

* ‍BOARD AND MANAGER BELIEVE THAT BETTER OUTLOOK FOR FINANCIALS IS NOT FULLY REFLECTED IN VALUATIONS AS SECTOR CONTINUES TO CARRY A LEGACY RISK PREMIUM​

* ‍BOARD LOOKS FORWARD TO CONTINUED REHABILITATION OF SECTOR AND CREATION OF FURTHER VALUE FOR SHAREHOLDERS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Maiya Keidan)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.