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February 1, 2018 / 10:05 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Pollard Banknote Announces The Acquisition Of International Gamco

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 1 (Reuters) - Pollard Banknote Ltd.:

* POLLARD BANKNOTE ANNOUNCES THE ACQUISITION OF INTERNATIONAL GAMCO

* POLLARD BANKNOTE . - PURCHASE PRICE WAS FUNDED FROM EXISTING POLLARD BANKNOTE CASH RESOURCES & AVAILABILITY UNDER OUR EXISTING SENIOR CREDIT FACILITIES

* POLLARD BANKNOTE LTD. - TOTAL ACQUISITION PURCHASE PRICE IS $17.6 MILLION

* POLLARD BANKNOTE . - DEAL IS EXPECTED TO BE ACCRETIVE TO CO‘S NET INCOME PRIOR TO AMORTIZATION OF RELATED PURCHASE PRICE ACCOUNTING ADJUSTMENTS

* POLLARD BANKNOTE LTD. - ACQUISITION OF GAMCO HAS CLOSED AND IS NOT CONTINGENT ON ANY APPROVALS OR FINANCING Source text for Eikon: Further company coverage:

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