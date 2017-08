Aug 2 (Reuters) - POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI SA

* ITS UNIT, ‍WARSZAWSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI, SOLD 50% STAKE IN WROCŁAW INDUSTRIAL PARK FOR 23.4 MILLION ZLOTYS

* BUYER IS SEGRO BV