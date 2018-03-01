FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
The Trump Effect
Technology
Sport
Environment
Science
Entertainment
Commentary
Financials
March 1, 2018 / 9:14 AM / a day ago

BRIEF-Pool Re renews retrocession programme, expands to include cyber

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) -

* POOL RE- RENEWS RETROCESSION PROGRAMME WHICH EXTENDS COVER TO INCLUDE CYBER TERRORISM

* POOL RE- RENEWAL INCLUDE MATERIAL DAMAGE AND DIRECT BUSINESS INTERRUPTION (BI) CAUSED BY ACTS OF TERRORISM USING REMOTE DIGITAL INTERFERENCE

* THE RENEWED COVER, BROKERED BY GUY CARPENTER, HAS BEEN INCREASED BY 100 MLN STG TO 2.1 BLN STG AND HAS BEEN PLACED WITH AN EXPANDED PANEL NOW COMPRISING 47 REINSURERS, WITH MUNICH RE CONTINUING TO BE LARGEST MARKET. Source text for Eikon: Further company coverage: [ ] (Reporting By Carolyn Cohn; editing by Simon Jessop)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.