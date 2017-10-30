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BRIEF-Poxel and Sumitomo Dainippon Pharma in partnership to develop and sell Imeglimin in Asia
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October 30, 2017 / 6:39 AM / a day ago

BRIEF-Poxel and Sumitomo Dainippon Pharma in partnership to develop and sell Imeglimin in Asia

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 30 (Reuters) - POXEL SA:

* SUMITOMO DAINIPPON PHARMA AND POXEL ANNOUNCE STRATEGIC PARTNERSHIP FOR DEVELOPMENT AND COMMERCIALIZATION OF IMEGLIMIN, AN INVESTIGATIONAL THERAPEUTIC AGENT FOR TYPE 2 DIABETES, IN JAPAN, CHINA AND ELEVEN OTHER ASIAN COUNTRIES

* ‍POXEL AND SUMITOMO DAINIPPON PHARMA TO JOINTLY DEVELOP IMEGLIMIN FOR TREATMENT OF TYPE 2 DIABETES IN JAPAN,​

* ‍SUMITOMO DAINIPPON PHARMA ASSUMES PHASE 3 AND COMMERCIALIZATION COSTS​

* ‍POXEL RECEIVES AN UPFRONT PAYMENT OF ￥4.75 BILLION (APPROXIMATELY EUR 36 MILLION, $42 MILLION)​

* ‍SUMITOMO DAINIPPON PHARMA SOLELY RESPONSIBLE FOR IMEGLIMIN IN CHINA, SOUTH KOREA, TAIWAN AND 9 OTHER SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES​

* ‍PHASE 3 PROGRAM FOR IMEGLIMIN IN JAPAN ON TRACK TO BE INITIATED IN Q4 OF CY 2017​

* ‍RECEIVES FUTURE POTENTIAL DEVELOPMENT MILESTONE PAYMENTS AND SALES-BASED PAYMENTS OF UP TO ￥29.25 BILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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