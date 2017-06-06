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2 months ago
BRIEF-Poxel announces additional positive results for Imeglimin Phase 2b study in Japan
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June 6, 2017 / 4:18 PM / 2 months ago

BRIEF-Poxel announces additional positive results for Imeglimin Phase 2b study in Japan

Reuters Staff

1 Min Read

June 6 (Reuters) - POXEL SA:

* POXEL ANNOUNCES ADDITIONAL POSITIVE RESULTS FOR IMEGLIMIN PHASE 2B STUDY IN JAPAN FOR THE TREATMENT OF TYPE 2 DIABETES

* IMEGLIMIN PHASE 2B TRIAL IN 299 JAPANESE PATIENTS ACHIEVED STATISTICALLY SIGNIFICANT RESULTS FOR ITS PRIMARY AND SECONDARY ENDPOINTS

* SIGNIFICANT IMPROVEMENT IN LIVER FUNCTION AND SIMILAR SAFETY AND EFFICACY IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE COMPARED TO PATIENTS WITH NORMAL RENAL FUNCTION

* POXEL SA - IMEGLIMIN PHASE 3 PROGRAM IN JAPAN IS ANTICIPATED TO BE INITIATED IN Q4 OF 2017

* IMEGLIMIN PHASE 3 PROGRAM IN JAPAN IS ANTICIPATED TO BE INITIATED IN Q4 OF 2017

* IMEGLIMIN PHASE 3 PROGRAM IN JAPAN IS ANTICIPATED TO BE INITIATED IN Q4 OF 2017

* SAYS JAPANESE DIABETES MARKET IS FAST-GROWING AND ANTICIPATED TO REACH APPROXIMATELY $6 BILLION BY 2020 SOURCE TEXT FOR EIKON: FURTHER COMPANY COVERAGE: (Gdynia Newsroom:)

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