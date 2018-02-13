FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
Reuters Investigates
Winter Olympics
Markets
Environment
Entertainment
The Wider Image
Technology, Media and Telecommunications
February 13, 2018 / 7:10 AM / a day ago

BRIEF-Precise Biometrics swings to Q4 operating loss

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 13 (Reuters) - Precise Biometrics Ab:

* Q4 ‍NET SALES FOR REMAINING OPERATION TOTALED SEK 14.2 (20.8) MILLION​

* Q4 ‍OPERATING PROFIT/LOSS FOR REMAINING OPERATION FOR QUARTER TOTALED SEK -5.3 (4.4) MILLION

* “THE COMPANY IS IN A STRONG FINANCIAL POSITION, WHICH ALLOWS FOR CONTINUED INVESTMENTS IN THE FUTURE MARKETS WE HAVE IDENTIFIED AND WHERE WE HOLD AN ATTRACTIVE POSITION, WHICH MEANS THAT ALL IN ALL I HAVE A POSITIVE VIEW OF THE COMPANY’S OUTLOOK,” SAID COMPANY CHAIRMAN TORGNY HELLSTROM​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Olof Swahnberg)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.