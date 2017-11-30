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BRIEF-Preferred Apartment Communities Announces Acquisition Of A Grocery-Anchored Shopping Center Through Its Wholly-Owned Unit, New Market Properties LLC
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#Mergers & Acquisitons - Americas
November 30, 2017 / 9:23 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Preferred Apartment Communities Announces Acquisition Of A Grocery-Anchored Shopping Center Through Its Wholly-Owned Unit, New Market Properties LLC

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 30 (Reuters) - Preferred Apartment Communities Inc :

* PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES, INC. ANNOUNCES ACQUISITION OF A GROCERY-ANCHORED SHOPPING CENTER THROUGH ITS WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY, NEW MARKET PROPERTIES, LLC

* PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES, INC. ANNOUNCES ACQUISITION OF A GROCERY-ANCHORED SHOPPING CENTER THROUGH ITS WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY, NEW MARKET PROPERTIES, LLC

* PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC - ‍ GROCERY-ANCHORED SHOPPING CENTER WAS PURCHASED ALL CASH AND DOES NOT HAVE ANY MORTGAGE FINANCING​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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