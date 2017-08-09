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BRIEF-Premier Foods appointments Keith Hamill as non-executive chairman
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#Consumer Products & Retail News
August 9, 2017 / 6:38 AM / 5 days ago

BRIEF-Premier Foods appointments Keith Hamill as non-executive chairman

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 9 (Reuters) - Premier Foods Plc:

* ANNOUNCE APPOINTMENT OF KEITH HAMILL, OBE, AS NON-EXECUTIVE CHAIRMAN OF COMPANY

* KEITH WILL JOIN BOARD ON 1 OCTOBER AS NON-EXECUTIVE CHAIRMAN DESIGNATE AND WILL BE APPOINTED AS CHAIRMAN ON 9 NOVEMBER

* PREMIER FOODS PLC - ANNOUNCES APPOINTMENT OF KEITH HAMILL, OBE, AS NON-EXECUTIVE CHAIRMAN OF COMPANY

* PREMIER FOODS PLC - DAVID BEEVER WILL STEP DOWN FROM BOARD AFTER NINE YEARS WITH COMPANY AND FIVE YEARS AS CHAIRMAN Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom)

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