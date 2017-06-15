FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 months ago
BRIEF-Prfoods shareholder of Saaremere Kala AS to elect Mairi Paiste to supervisory board
#Brexit
#Economy
#Markets
#Trump
#NorthKorea
#Venezuela
#Technology
Sections
Featured
Election failure shakes confidence in May's strategy
the road to brexit
Election failure shakes confidence in May's strategy
Spectre of coup, surge in violence haunt Venezuela
WORLD
Spectre of coup, surge in violence haunt Venezuela
Tiny biotech offers Big Tobacco a solution to the nicotine habit
health
Tiny biotech offers Big Tobacco a solution to the nicotine habit
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Products & Retail News
June 15, 2017 / 2:08 PM / 2 months ago

BRIEF-Prfoods shareholder of Saaremere Kala AS to elect Mairi Paiste to supervisory board

Reuters Staff

1 Min Read

June 15 (Reuters) - PRFOODS AS:

* SAYS MAIRI PAISTE IS ELECTED TO ACT AS CHAIRMAN OF MANAGEMENT BOARD

* SHAREHOLDER OF SAAREMERE KALA AS HAS RESOLVED TO RECALL INDREK KASELA FROM SUPERVISORY BOARD OF SAAREMERE KALA AS AND TO ELECT MAIRI PAISTE TO SUPERVISORY BOARD

* SAYS SUPERVISORY BOARD OF SAAREMERE KALA CONTINUES IN COMPOSITION OF THREE MEMBERS AND IN ADDITION TO MAIRI PAISTE, KULDAR LEIS AND LAURI KUSTAA ÄIMÄ ARE ALSO MEMBERS OF SUPERVISORY BOARD

* SAYS CHANGES IN SUPERVISORY BOARD AND MANAGEMENT BOARD WERE REGISTERED IN COMMERCIAL REGISTER AT 9TH OF JUNE IN 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.