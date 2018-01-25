FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
Davos
Markets
The Trump Effect
Reuters Investigates
Science
Sport
Entertainment
#Technology, Media and Telecommunications
January 25, 2018 / 3:28 PM / a day ago

BRIEF-Prisa Looks To Raise 563.2 Mln Euros Via Rights Issue

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 25 (Reuters) - Promotora De Informaciones Sa: Bookrunner:

* ANNOUNCES RIGHTS ISSUE TO RAISE GROSS PROCEEDS OF ABOUT 563.2 MILLION EUROS‍​

* TO ISSUE 53 NEW SHARES TO 10 EXISTING SHARES AND OFFER A TOTAL OF 469.35 MILLION SHARES

* THEORETICAL EX RIGHTS PRICE AT 1.404 EUROS

* OFFER AT 14.51 PERCENT DISCOUNT BASED ON CLOSE PRICE ON JAN 24 OF 2.48 EUROS

* 450 MILLION EUROS OF PROCEEDS WILL BE USED TO PAY DOWN DEBT WITH REMAINING USED FOR DEVELOPMENT OF CORE BUSINESS

* 180 DAYS LOCK UP PERIOD FOR THE COMPANY AND MORGAN STANLEY, BANCO DE SANTANDER ACTING AS GLOBAL COORDINATORS Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.