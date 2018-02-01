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February 1, 2018 / 5:05 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Procredit Holding Approves Cash Capital Increase From Authorised Capital

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 1 (Reuters) - Procredit Holding AG & Co KGaA:

* DGAP-ADHOC: PROCREDIT HOLDING AG & CO. KGAA: PROCREDIT HOLDING APPROVES A CASH CAPITAL INCREASE FROM AUTHORISED CAPITAL

* TO INCREASE SHARE CAPITAL BY UP TO 1.6 MILLION SHARES (APPROX. 3% OF CURRENT SHARE CAPITAL)

* SHARE CAPITAL OF COMPANY IS TO BE INCREASED FROM EUR 267.7 MILLION TO UP TO EUR 275.7 MILLION

* EXPECTED TO SET PLACEMENT PRICE BASED ON ACCELERATED BOOKBUILDING ON FEB. 2, 2018

* EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT COMMITTED TO SUBSCRIBE FOR UP TO 40% OF NEW SHARES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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