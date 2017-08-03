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BRIEF-Progress Werk Oberkirch Q2 net income down at 3.1 million euros​
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August 3, 2017 / 6:08 AM / 4 days ago

BRIEF-Progress Werk Oberkirch Q2 net income down at 3.1 million euros​

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 3 (Reuters) - PROGRESS WERK OBERKIRCH AG:

* ‍REVENUES IN Q2 ROSE TO EUR 116.0 MILLION (P/Y: EUR 105.0 MILLION)​

* Q2 ‍TOTAL OUTPUT INCREASED TO EUR 122.1 MILLION (P/Y: EUR 110.0 MILLION)​

* Q2 ‍EBIT BEFORE CURRENCY EFFECTS AMOUNTED TO EUR 6.7 MILLION (P/Y: EUR 6.6 MILLION) AND EUR 5.2 MILLION INCLUDING CURRENCY EFFECTS​

* Q2 ‍NET INCOME FOR PERIOD AND EARNINGS PER SHARE TOTALED EUR 3.1 MILLION (P/Y: EUR 3.5 MILLION)​

* ‍FORECAST FOR REVENUE OF EUR 450 MILLION IN 2017, OF WHICH EUR 20 MILLION STEMS FROM MATERIAL PRICE EFFECTS, NOW APPEARS TO BE CONSERVATIVE​

* ‍IN TERMS OF EBIT BEFORE CURRENCY EFFECTS, WE BELIEVE WE ARE ON RIGHT TRACK TO REACH OUR TARGET OF EUR 23 TO 24 MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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