FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
Davos
Markets
The Trump Effect
Reuters Backstory
Autos
Sport
Entertainment
January 23, 2018 / 12:54 PM / a day ago

BRIEF-Promis Neurosciences Product Candidate For Alzheimer's Disease Shows Potential For Improved Therapeutic Potency

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 23 (Reuters) - Promis Neurosciences Inc:

* PROMIS NEUROSCIENCES LEAD PRODUCT CANDIDATE FOR ALZHEIMER‘S DISEASE SHOWS POTENTIAL FOR IMPROVED THERAPEUTIC POTENCY VERSUS OTHER AMYLOID BETA-DIRECTED ANTIBODIES

* PROMIS - ‍IN COMPARISON TO ADUCANUMAB, PMN310 SHOWED SIGNIFICANTLY GREATER BINDING TO BRAIN MATERIAL FROM AD PATIENTS WITH TOXIC AΒ OLIGOMERS​

* PROMIS NEUROSCIENCES INC - “‍AFFINITY MATURATION OF PMN310 IS ONGOING AND MAY RESULT IN AN EVEN GREATER ADVANTAGE WITH PMN310”​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.