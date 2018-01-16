FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
The Trump Effect
North Korea
Myanmar
Markets
Reuters Investigates
Technology
Sport
Entertainment
#Financials
January 16, 2018 / 7:47 AM / a day ago

BRIEF-Provident Financial Sees CCD FY Pre-Exceptional Loss Of About 120 Mln Pounds

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 16 (Reuters) - Provident Financial Plc:

* CCD IS EXPECTED TO REPORT A FY PRE-EXCEPTIONAL LOSS OF C.£120M WHICH IS AT UPPER END OF GUIDANCE PROVIDED IN AUGUST 2017

* TRADING STATEMENT

* VANQUIS BANK AND MONEYBARN HAVE BOTH TRADED SATISFACTORILY THROUGH FINAL QUARTER OF YEAR

* VANQUIS BANK AND MONEYBARN HAVE BOTH COMMENCED DIALOGUE WITH FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (FCA)

* HOME CREDIT BUSINESS IS ANNOUNCING A PROPOSED RATIONALISATION OF ITS CENTRAL SUPPORT FUNCTIONS WHICH IS SUBJECT TO WORKFORCE CONSULTATION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.