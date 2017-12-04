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BRIEF-Prysmian To Acquire General Cable For $30 Per Share In Cash
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#Mergers & Acquisitons - Americas
December 4, 2017 / 6:18 AM / in a day

BRIEF-Prysmian To Acquire General Cable For $30 Per Share In Cash

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 4 (Reuters) - General Cable Corp:

* PRYSMIAN TO ACQUIRE GENERAL CABLE FOR $30.00 PER SHARE IN CASH

* TRANSACTION VALUES GENERAL CABLE AT APPROXIMATELY $3 BILLION, INCLUDING DEBT AND CERTAIN OTHER GENERAL CABLE LIABILITIES‍​

* SAYS PRYSMIAN EXPECTS COMBINED GROUP TO GENERATE RUN-RATE PRE-TAX COST SYNERGIES OF APPROXIMATELY EUR 150 MILLION WITHIN FIVE YEARS

* TRANSACTION IS EXPECTED TO GENERATE EPS ACCRETION IN RANGE OF 10-12% FOR PRYSMIAN SHAREHOLDERS ALREADY WITHIN FIRST YEAR AFTER CLOSING Source text for Eikon: Further company coverage:

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