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BRIEF-PSA Announces Meeting Between Management And Unions
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#Consumer Products & Retail News
January 9, 2018 / 1:26 PM / a day ago

BRIEF-PSA Announces Meeting Between Management And Unions

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 9 (Reuters) - PEUGEOT:

* GROUPE PSA: MEETING BETWEEN MANAGEMENT AND THE UNIONS TO NEGOTIATE THE 2018 JOBS AND SKILLS ALIGNMENT SYSTEM (DAEC)

* 2018 DAEC WILL BE IN LINE WITH MEASURES PROVIDED UNDER NEW MOMENTUM FOR GROWTH PERFORMANCE AGREEMENT COVERING PERIOD 2017-2019

* NUMBER OF NEW HIRES AND VOLUNTARY OUTPLACEMENTS WILL BE BALANCED

* FOR 2018 TO SECURE AROUND 1,300 OUTPLACEMENTS

* OUTPLACEMENTS (THROUGH RETRAINING LEAVE, BUSINESS CREATION AND CAREER TRANSITION PASSPORTS)

* COMMITMENTS TO INTERNAL RETRAINING, INTERNAL TRANSFERS AND SECURE OUTPLACEMENT OPTIONS WILL BE MAINTAINED IN 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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