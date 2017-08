July 25 (Reuters) - Public Bank Bhd:

* Qtrly profit attributable 1.33 bln rgt ‍​

* Qtrly revenue 5.17 billion rgt

* First interim dividend of 27 sen per share

* Year ago qtrly profit attributable 1.26 billion rgt, year ago qtrly revenue 4.98 billion rgt