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January 30, 2018 / 3:10 PM / a day ago

BRIEF-Pultegroup Sees 2018 Deliveries Of 22,000-23,000 Homes

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 30 (Reuters) - Pultegroup Inc:

* SEES 2018 DELIVERIES OF BETWEEN 22,000 AND 23,000 HOMES, UP 5 PERCENT TO 10 PERCENT YEAR-OVER-YEAR - CONF CALL‍​

* SEES 2018 AVERAGE SELLING PRICE OF $400,000 TO $415,000 - CONF CALL‍​

* SEES Q1 CLOSINGS BETWEEN 4,250 AND 4,500 HOMES - CONF CALL‍​

* SEES GROSS MARGIN FOR EACH OF THE QUARTERS, AND FOR THE YEAR TO BE IN A RANGE BETWEEN 23% AND 23.5% - CONF CALL‍​

* PULTEGROUP - SAYS FY MARGINS REFLECT IMPACT OF HIGHER LAND, LABOR, MATERIAL COSTS, PARTICULARLY LUMBER AND CONCRETE, PARTIALLY OFFSET BY HIGHER PRICES

* SAYS 2018 TAX RATE WILL BE ABOUT 25.5% - CONF CALL‍​ Further company coverage:

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