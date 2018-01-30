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#Regulatory News - Americas
January 30, 2018 / 1:30 PM / 2 days ago

BRIEF-Puma Biotechnology And Medison Pharma Enter Licensing Agreement To Commercialize Nerlynx In Israel

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 30 (Reuters) - Puma Biotechnology Inc:

* PUMA BIOTECHNOLOGY AND MEDISON PHARMA ENTER INTO EXCLUSIVE LICENSING AGREEMENT TO COMMERCIALIZE NERLYNX® (NERATINIB) IN ISRAEL

* PUMA BIOTECHNOLOGY INC - CO, MEDISON PHARMA LTD ENTERED INTO EXCLUSIVE AGREEMENT UNDER WHICH MEDISON WILL COMMERCIALIZE NERLYNX IN ISRAEL

* PUMA BIOTECHNOLOGY SAYS WILL RECEIVE UPFRONT, MILESTONE PAYMENTS THROUGHOUT AGREEMENT TERM, & DOUBLE DIGIT ROYALTIES ON NERLYNX SALES IN ISRAEL

* PUMA BIOTECHNOLOGY SAYS EXPECT TO RECEIVE REGULATORY APPROVAL FOR NERLYNX IN ISRAEL DURING H1 2019 Source text for Eikon: Further company coverage:

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