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BRIEF-Purple Group announces proposed sale of shares in First World Trader Proprietary Ltd
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August 14, 2017 / 3:41 PM / 16 hours ago

BRIEF-Purple Group announces proposed sale of shares in First World Trader Proprietary Ltd

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 14 (Reuters) - PURPLE GROUP LTD:

* PROPOSED SALE OF SHARES IN FIRST WORLD TRADER PROPRIETARY LIMITED BY PURPLE

* ENTERED INTO AGREEMENTS WITH SANLAM INVESTMENT HOLDINGS PROPRIETARY LIMITED (SIH), A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF SANLAM LIMITED

* SALE AGREEMENT IN TERMS OF WHICH SIH WILL ACQUIRE 450,000 ORDINARY SHARES, CONSTITUTING 30 PERCENT OF ALL SHARES, OF FIRST WORLD TRADER PROPRIETARY FROM PURPLE GROUP

* SIH WILL ACQUIRE A 30 PERCENT SHAREHOLDING IN EASYEQUITIES FOR A CONSIDERATION OF R100 MILLION

* PURCHASE CONSIDERATION WILL BE SETTLED IN CASH AND BE UTILISED BY PGL AND ITS OTHER SUBSIDIARIES TO SETTLE INTER-GROUP LOANS, CURRENTLY OWING TO FIRST WORLD TRADER PROPRIETARY Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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