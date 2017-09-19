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BRIEF-Putprop says FY group net profit after taxation up 86.2 pct
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#Financials
September 19, 2017 / 10:33 AM / a month ago

BRIEF-Putprop says FY group net profit after taxation up 86.2 pct

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 19 (Reuters) - Putprop Ltd:

* FY GROUP NET PROFIT AFTER TAXATION WAS ALSO UP BY 86.2% TO R39.3 MILLION (2016: R21.1 MILLION)

* FY ‍NET ASSET VALUE OF 1 252 CENTS PER SHARE​

* DIRECTORS HAVE DECIDED TO DECLARE FINAL DIVIDEND OF 7 CENTS PER SHARE PAYABLE AFTER 30 JUNE 2017

* TRADING CONDITIONS IN YEAR AHEAD ARE EXPECTED TO REMAIN CHALLENGING

* ‍GROUP WILL CONTINUE TO ACTIVELY PURSUE ACQUISITION OF ADDITIONAL INVESTMENTS​

* ‍BELIEVE PROPERTY FUNDAMENTALS WILL BE UNDER PRESSURE FOR FORESEEABLE FUTURE​

* FY HEADLINE EARNINGS AT 55.9 CENTS PER SHARE (2016: 69.4 CENTS PER SHARE) Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom)

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