FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-PZ Cussons says remains on track to deliver FY growth in operating profits
Sections
Featured
UK retail sales growth weakest in four years as inflation bites
economy
UK retail sales growth weakest in four years as inflation bites
Thirty years ago this week, Wall Street slid into the abyss
Markets
Thirty years ago this week, Wall Street slid into the abyss
With tears and song, China welcomes Xi as great, wise leader
china's party congress
With tears and song, China welcomes Xi as great, wise leader
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Products & Retail News
September 27, 2017 / 6:11 AM / in 22 days

BRIEF-PZ Cussons says remains on track to deliver FY growth in operating profits

Reuters Staff

2 Min Read

Sept 27 (Reuters) - PZ CUSSONS PLC:

* “DESPITE TOUGH TRADING CONDITIONS IN MOST MARKETS WHICH HAVE BEEN EVIDENT IN Q1 AND WHICH ARE EXPECTED TO CONTINUE FOR FULL YEAR”

* “REMAINS ON TRACK TO DELIVER FULL YEAR GROWTH IN OPERATING PROFITS”

* PZ CUSSONS - IN NIGERIA, NAIRA HAS BEEN STABLE AGAINST US DOLLAR ON INTERBANK MARKET AND HAS STRENGTHENED SLIGHTLY ON SECONDARY MARKET AS A RESULT OF IMPROVED DOLLAR LIQUIDITY LEVELS

* HOWEVER, NAIRA CREDIT AVAILABILITY IN TRADE HAS TIGHTENED IN RECENT MONTHS AND ENVIRONMENT FOR CONSUMERS REMAINS CHALLENGING FOLLOWING VERY SIGNIFICANT COST INFLATION OF RECENT YEARS

* IN NIGERIA, RECENT PERFORMANCE IN PERSONAL CARE AND HOME CARE AND IN PZ WILMAR JOINT VENTURE HAS BEEN ROBUST

* “IN UK, IT IS INCREASINGLY CLEAR THAT CONSUMERS ARE SHOPPING CAUTIOUSLY REFLECTING GENERAL COST INFLATION OUTSTRIPPING WAGE GROWTH, AND BROADER ECONOMIC UNCERTAINTY”

* IN AUSTRALIA, THERE HAS BEEN AN IMPROVED PERFORMANCE ACROSS ALL CATEGORIES OF PERSONAL CARE, HOME CARE AND FOOD & NUTRITION

* “NUMBER OF INITIATIVES ACROSS NIGERIA BUSINESS, INCLUDING DISTRIBUTION EXPANSION AND NEW PRODUCT LAUNCHES, ARE PLANNED FOR REMAINDER OF YEAR” Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.