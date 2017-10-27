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BRIEF-Q3 average quoted British motor premiums fall 5 pct since Q2- AA
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#Consumer Products & Retail News
October 27, 2017 / 1:03 PM / Updated a day ago

BRIEF-Q3 average quoted British motor premiums fall 5 pct since Q2- AA

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 27 (Reuters) - AA PLC

* THE AVERAGE QUOTE FOR A COMBINED BUILDINGS AND CONTENTS POLICY HAS RISEN BY 1.2 PERCENT TO £159.69 OVER QUARTER ENDING 30 SEPT- AA‍​

* AVERAGE OF FIVE CHEAPEST PREMIUMS QUOTED FOR CAR INSURANCE FELL FROM £714.85 TO £679.93 OVER THE QUARTER ENDING 30TH SEPTEMBER - AA

* AVERAGE QUOTED MOTOR PREMIUMS HAVE FALLEN BY NEARLY 5% OVER THE PAST QUARTER, ALTHOUGH THEY STILL REMAIN ALMOST 10% HIGHER THAN THIS TIME LAST YEAR

* THE DROP IS ATTRIBUTED TO THE POTENTIAL CHANGE IN THE OGDEN OR ‘DISCOUNT RATE’, POTENTIAL MINISTRY OF JUSTICE WHIPLASH REFORMS AS WELL AS CONTINUING COMPETITIVE PRESSURE‍​ Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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