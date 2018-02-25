BRIEF-QBE Insurance Group Sells Latin American Ops To Zurich Insurance Group ​

Feb 26 (Reuters) - Qbe Insurance Group Ltd:
* PROFIT ON SALE BEFORE TAX ESTIMATED AT AROUND $100 MILLION
* SALE WILL POSITIVELY IMPACT GROUP‘S APRA PCA MULTIPLE AND S&P CAPITAL POSITION DUE TO PROFIT ON SALE
* ESTIMATED AGGREGATE CONSIDERATION FOR DEAL IS $409 MILLION SUBJECT TO CLOSING ADJUSTMENTS
* TRANSACTIONS ARE SUBJECT TO REGULATORY APPROVALS IN EACH JURISDICTION AND ARE EXPECTED TO CLOSE BY END OF 2018
* QBE PUERTO RICO TO BE RETAINED BY QBE TO FACILITATE SERVICING OF CLAIMS RESULTING FROM HURRICANE MARIA
* ENTERED INTO AGREEMENTS WITH ZURICH INSURANCE GROUP FOR SALE OF ITS OPS IN ARGENTINA, BRAZIL, COLOMBIA, ECUADOR AND MEXICO
* SALE WILL LOWER RISK CHARGES AND DISPOSAL OF APPROXIMATELY $42M OF GOODWILL AND INTANGIBLE ASSET Source text for Eikon: Further company coverage: