FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-QGIRCO Signs Deal To Buy Markerstudy’S Gibraltar-Based Insurance Companies
Sections
Featured
Commentary: Banks rake in record fees to beat trading blues
banks
Commentary: Banks rake in record fees to beat trading blues
Tony Blair tells UK voters - time is running out to stop Brexit folly
brexit
Tony Blair tells UK voters - time is running out to stop Brexit folly
Iraq's Abadi in high-stakes plan to rein in Iranian-backed militias
iraq
Iraq's Abadi in high-stakes plan to rein in Iranian-backed militias
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
January 3, 2018 / 6:16 AM / 2 days ago

BRIEF-QGIRCO Signs Deal To Buy Markerstudy’S Gibraltar-Based Insurance Companies

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 3 (Reuters) - QATAR GENERAL INSURANCE & REINSURANCE CO :

* SIGNS SALES PURCHASE AGREEMENT TO BUY MARKERSTUDY’S GIBRALTAR-BASED INSURANCE COMPANIES

* COMPANIES ARE MARKERSTUDY INSURANCE COMPANY LIMITED, ZENITH INSURANCE PLC, ST JULIANS INSURANCE COMPANY LIMITED AND ULTIMATE INSURANCE COMPANY LIMITED

* TRANSACTION IS SUBJECT TO REGULATORY APPROVALS AND IS ANTICIPATED TO COMPLETE IN FIRST HALF OF 2018‍​

* "TRANSACTION WILL ENABLE CO TO WRITE UK BUSINESS UNDER ANY POST-BREXIT SCENARIO" Source:(bit.ly/2lKuOWg) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.