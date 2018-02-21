FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Banks
Syria
Winter Olympics
The Trump Effect
Health
Entertainment
The Wider Image
Financials
February 21, 2018 / 6:03 PM / Updated 21 hours ago

BRIEF-QRF Comm FY Net Profit Group Share Down At 4.8‍​ Million Euros

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 21 (Reuters) - QRF COMM VA:

* FY NET PROFIT GROUP SHARE EUR 4.8‍​ MILLION VERSUS EUR 7.8 MILLION YEAR AGO

* FY NET RENTAL INCOME EUR 14.9‍​ MILLION VERSUS EUR 13.6 MILLION YEAR AGO

* INCREASE OF EPRA EARNINGS BY 12.5% TO 8.33 MILLION EUR IN 2017

* FAIR VALUE OF REAL ESTATE PORTFOLIO AT END DEC EUR 287.4‍​ MILLION VERSUS EUR 250.7 MILLION YEAR AGO

* REMAINS PRUDENT ABOUT RETAIL PROPERTY MARKET BECAUSE RETAIL SECTOR IS IN MIDDLE OF TRANSITION

* IN 2018 WANTS TO DIVEST FURTHER PART OF ITS PORTFOLIO

* OCCUPANCY RATE AT END DEC 97.47‍​ PERCENT VERSUS 96.85 PERCENT YEAR AGO

* END-DEC. EPRA NAV PER SHARE EUR 24.12

* INCREASE OF PROPOSED GROSS DIVIDEND TO 1.35 EUR PER SHARE

* SEES 2018 AS YEAR OF “REBALANCING FOR FUTURE GROWTH” Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.