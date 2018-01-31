BRIEF-Qualcomm Qtrly GAAP Shr Loss $4.03, Reflecting Tax Reform, European Commission Fine

Jan 31 (Reuters) - Qualcomm Inc:
* QTRLY GAAP LOSS PER SHARE $4.03, REFLECTING TAX REFORM AND EUROPEAN COMMISSION FINE
* QTRLY NON-GAAP REVENUE $6.0 BILLION VERSUS $6.0 BILLION
* QUALCOMM - Q1 FISCAL 2018 & Q4 FISCAL 2017 GAAP & NON-GAAP RESULTS WERE NEGATIVELY IMPACTED BY CONTINUED DISPUTE WITH APPLE & CONTRACT MANUFACTURERS
* Q1 GAAP RESULTS INCLUDED $6.0 BILLION CHARGE, RELATING TO THE ENACTMENT OF THE TAX CUTS AND JOBS ACT
* CURRENTLY ESTIMATE WILL PAY $3.3 BILLION FOR TOLL CHARGE, AFTER APPLICATION OF CERTAIN TAX CREDITS
* QUALCOMM - DID NOT RECORD ANY QTL REVENUES IN Q1 FISCAL 2018 OR Q4 OF FISCAL 2017 FOR ROYALTIES DUE ON SALES OF APPLE’S OR OTHER LICENSEE’S PRODUCTS
* $3.3 BILLION FOR THE TOLL CHARGE IS PAYABLE IN INSTALLMENTS OVER EIGHT YEARS BEGINNING ON JANUARY 15, 2019
* QUALCOMM - FIRST QUARTER OF FISCAL 2018 GAAP RESULTS INCLUDED $1.2 BILLION CHARGE, OR LOSS OF $0.76 PER SHARE, FOR FINE IMPOSED BY EUROPEAN COMMISSION
* QUALCOMM - ON JANUARY 16, ANNOUNCED COST REDUCTION PLAN DESIGNED TO ALIGN COST STRUCTURE TO LONG TERM MARGIN TARGETS
* QUALCOMM - AS PART OF COST REDUCTION PLAN, WILL IMPLEMENT A SERIES OF TARGETED REDUCTIONS ACROSS BUSINESSES TO REDUCE ANNUAL COSTS BY $1 BILLION
* QUALCOMM - EXPECT COST REDUCTIONS TO BE FULLY CAPTURED IN FISCAL 2019 RESULTS
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.91, REVENUE VIEW $5.93 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.85, REVENUE VIEW $5.58 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QUALCOMM - NXP DEAL IS EXPECTED TO CLOSE IN EARLY CALENDAR 2018 Source text: (bit.ly/2BFUtp3) Further company coverage: