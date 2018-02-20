BRIEF-Qualcomm Raises Tender Offer For NXP To $127.50/Share

Feb 20 (Reuters) - Qualcomm Inc:
* QUALCOMM ENTERS INTO AMENDED DEFINITIVE AGREEMENT WITH NXP
* QUALCOMM REAFFIRMS HIGH CONFIDENCE IN FISCAL 2019 NON-GAAP EPS OF $6.75-$7.50
* AMENDED AGREEMENT ALSO LOWERS MINIMUM TENDER CONDITION FROM 80% OF NXP‘S OUTSTANDING SHARES TO 70%
* INTENDS TO FUND ADDITIONAL CONSIDERATION WITH CASH ON HAND AND NEW DEBT
* QUALCOMM RIVER HOLDINGS B.V. ENTERED INTO BINDING AGREEMENTS WITH 9 NXP STOCKHOLDERS TO TENDER THEIR SHARES AT $127.50 PER SHARE
* STOCKHOLDERS WHO TENDERED SHARES INCLUDE FUNDS AFFILIATED WITH ELLIOTT ADVISORS (UK) LIMITED AND SOROBAN CAPITAL PARTNERS LP
* AMENDED TENDER OFFER FOR NXP IS NOT SUBJECT TO ANY FINANCING CONDITION
* REVISED OFFER CONDITIONED ON AT LEAST 70% OF OUTSTANDING SHARES OF NXP BEING VALIDLY TENDERED AND NOT WITHDRAWN PRIOR TO OFFER EXPIRATION
* NXP DEAL REMAINS CONTINGENT ON CLEARANCE FROM MINISTRY OF COMMERCE IN CHINA
* OPTIMISTIC THAT CO WILL GET MOFCOM CLEARANCE FOR NXP DEAL “IN NEAR TERM”
* TENDER OFFER OF QUALCOMM RIVER HOLDINGS B.V. TO ACQUIRE NXP WILL BE AMENDED AND EXPIRATION TIME FOR OFFER WILL BE EXTENDED TO MARCH 5, 2018
* ACQUISITION OF NXP HAS RECEIVED ANTITRUST CLEARANCE FROM EIGHT OF NINE REQUIRED GOVERNMENT REGULATORY BODIES
* QUALCOMM‘S ACQUISITION OF NXP REMAINS CONTINGENT ON CLEARANCE FROM MINISTRY OF COMMERCE (MOFCOM) IN CHINA
* SAYS “NXP IS A HIGHLY STRATEGIC AND ATTRACTIVE ACQUISITION FOR QUALCOMM THAT ENHANCES VALUE OF OUR LEADING 5G TECHNOLOGIES”
* FISCAL 2019 NON-GAAP EPS TARGET INCLUDES $1.50 PER SHARE ACCRETION FROM ACQUISITION OF NXP
* BINDING AGREEMENTS REACHED WITH NINE NXP STOCKHOLDERS WHO COLLECTIVELY OWN MORE THAN 28% OF OUTSTANDING SHARES Source text for Eikon: Further company coverage: