BRIEF-Quantum Genomics Launches Equity Line Financing With Kepler Cheuvreux

March 5 (Reuters) - QUANTUM GENOMICS SA:
* SECURES OPERATIONAL FLEXIBILITY AND GROWTH CAPITAL THROUGH EQUITY LINE FINANCING WITH KEPLER CHEUVREUX
* ANNOUNCES IMPLEMENTATION OF EQUITY LINE FINANCING FACILITY, CAPPED AT EUR 24 MLN OVER A THREE-YEAR PERIOD, STRUCTURED AND BACKED BY KEPLER CHEUVREUX
* EQUITY FINANCING PLAN WILL BEGIN WITH A EUR 6 MILLION TRANCHE STARTING 5 MARCH 2018
* RECRUITMENT FOR NEW-HOPE, A PHASE II CLINICAL STUDY IN TREATING HYPERTENSION, FASTER THAN PROJECTED
* TARGET PATIENT PROFILE IN QUID HF, A PHASE IIA CLINICAL STUDY IN TREATING HEART FAILURE, WIDENED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)