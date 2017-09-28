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BRIEF-QUIDEL ANNOUNCES EARLY TERMINATION OF HART-SCOTT-RODINO WAITING PERIOD ON DEAL FOR ALERE'S ASSAY BUSINESS
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#Mergers & Acquisitons - Americas
September 28, 2017 / 6:14 PM / in 20 days

BRIEF-QUIDEL ANNOUNCES EARLY TERMINATION OF HART-SCOTT-RODINO WAITING PERIOD ON DEAL FOR ALERE'S ASSAY BUSINESS

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 28 (Reuters) - Quidel Corp:

* QUIDEL ANNOUNCES EARLY TERMINATION OF THE HART-SCOTT-RODINO WAITING PERIOD FOR ITS PENDING ACQUISITION OF ALERE’S TRIAGE® B-TYPE NATURIETIC PEPTIDE (BNP) ASSAY BUSINESS RUN ON BECKMAN COULTER ANALYZERS

* QUIDEL-GETS NOTICE FROM FTC GRANTING EARLY TERMINATION OF WAITING PERIOD UNDER HART-SCOTT-RODINO ACT FOR CO‘S PENDING ACQUISITION OF ALERE‘S ASSAY BUSINESS

* QUIDEL - CO‘S ACQUISITION OF ALERE‘S TRIAGE METERPRO BUSINESS IS NOT AFFECTED BY EARLY TERMINATION OF WAITING PERIOD UNDER HART-SCOTT-RODINO Source text for Eikon: Further company coverage:

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