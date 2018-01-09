BRIEF-Radient Technologies Provides Corporate Update And Announces Real Estate Expansion

Jan 9 (Reuters) - Radient Technologies Inc:
* RADIENT TECHNOLOGIES INC. PROVIDES CORPORATE UPDATE AND ANNOUNCES REAL ESTATE EXPANSION
* RADIENT TECHNOLOGIES INC - ENTERED BINDING LETTER OF INTENT TO ACQUIRE 100% INTEREST IN 1631807 ALBERTA LTD, A JV BETWEEN CO AND 1396730 ALBERTA LTD
* RADIENT TECHNOLOGIES - PURSUANT TO PROPOSED DEAL, CO WILL BE ISSUING 1.2 MILLION SHARES, AT A PRICE OF $1.40 TO 1396730 ALBERTA
* RADIENT TECHNOLOGIES INC - ACQUISITION OF ADJACENT LAND IS EXPECTED TO ADD AN ADDITIONAL 80,000 SQ. FT. PLUS OF REAL ESTATE
* RADIENT TECHNOLOGIES INC. PROVIDES CORPORATE UPDATE AND ANNOUNCES REAL ESTATE EXPANSION Source text for Eikon: Further company coverage: