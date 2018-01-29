BRIEF-Rambus Reports Q4 GAAP Loss Per Share of $0.29

Jan 29 (Reuters) - Rambus Inc:
* RAMBUS REPORTS FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS
* Q4 REVENUE $101.9 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $101.1 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.19 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES GAAP DILUTED NET LOSS PER SHARE $0.34 - $0.27 FOR Q1 2018
* EFFECTIVE JAN 1, CO ADOPTED ACCOUNTING STANDARDS UPDATES UNDER ACCOUNTING STANDARDS CODIFICATION TOPIC 606
* SEES Q1 2018 NON-GAAP DILUTED NET LOSS PER SHARE $0.19 - $0.12 Source text for Eikon: Further company coverage: