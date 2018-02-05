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February 5, 2018 / 9:54 AM / a day ago

BRIEF-Randgold working with international miners to fight Congo mining code

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 5 (Reuters) - Randgold Resources:

* CEO SAYS IF NEW CONGO MINING CODE ATTEMPTS TO IGNORE PREVIOUS LAWS, IT IS ILLEGAL

* RANDGOLD CEO SAYS CENTRAL OBJECTION TO CONGO MINING CODE IS DISREGARDING OF 10-YEAR STABILITY CLAUSE

* RANDGOLD CEO SAYS WORKING WITH GLENCORE, OTHER INTERNATIONAL MINING COMPANIES TO LOBBY AGAINST MINING CODE

* RANDGOLD CEO SAYS THERE IS A MOVE TO FORMALISE COOPERATION ON LOBBYING EFFORTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Peter Hobson, editing by Louise Heavens)

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