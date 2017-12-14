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BRIEF-Randolph Bancorp says to cut 8 pct of workforce in mortgage banking operations
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December 14, 2017 / 10:35 PM / Updated 11 hours ago

BRIEF-Randolph Bancorp says to cut 8 pct of workforce in mortgage banking operations

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 14 (Reuters) - Randolph Bancorp Inc:

* RANDOLPH BANCORP SAYS PLANS TO REDUCE OPERATING EXPENSES THROUGH WORKFORCE REDUCTION IN ITS MORTGAGE BANKING OPERATIONS - SEC FILING

* RANDOLPH BANCORP INC - WORKFORCE REDUCTION INVOLVES APPROXIMATELY 8% OF COMPANY‘S EMPLOYEES AND WILL TAKE EFFECT BY YEAR END

* RANDOLPH BANCORP INC - ESTIMATES WORKFORCE REDUCTION WILL REDUCE ANNUAL OPERATING EXPENSES BY ABOUT $1.13 MILLION

* RANDOLPH BANCORP INC - EXPECTS TO RECOGNIZE PRE-TAX CHARGE OF ABOUT $600,000 IN Q4 OF 2017 ATTRIBUTED TO SEVERANCE BENEFITS Further company coverage:

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