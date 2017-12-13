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BRIEF-Ratos appoints Jonas Wistrom new CEO, Per-Olof Soderberg new chairman
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December 13, 2017 / 6:52 AM / a day ago

BRIEF-Ratos appoints Jonas Wistrom new CEO, Per-Olof Soderberg new chairman

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 13 (Reuters) - Ratos AB:

* REG-RATOS: JONAS WISTRÖM NEW CEO OF RATOS, PER-OLOF SÖDERBERG NEW CHAIRMAN OF THE BOARD

* SAYS ‍MAGNUS AGERVALD WILL STEP DOWN FROM RATOS EFFECTIVE IMMEDIATELY​

* SAYS IN CONJUNCTION WITH THIS CHANGE, MAGNUS AGERVALD WILL STEP DOWN FROM RATOS EFFECTIVE IMMEDIATELY

* SAYS ‍HAS APPOINTED PER-OLOF SÖDERBERG AS COMPANY‘S NEW CHAIRMAN OF BOARD​

* SAYS BOARD IS NOT SATISFIED WITH RATOS‘S PERFORMANCE

* SAYS ‍BOARD‘S ASSESSMENT IS THAT THESE CHANGES ARE NECESSARY TO ENABLE COMPANY TO CREATE VALUE​

* SAYS TO SUCCEED IN IMPLEMENTING NEW STRATEGIC DIRECTION ESTABLISHED DURING YEAR, WE BELIEVE A DIFFERENT LEADERSHIP IS NEEDED Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Anna Ringstrom)

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