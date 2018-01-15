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BRIEF-Razor Energy Corp Announces Increased Term Loan Facility
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#Bonds News
January 15, 2018 / 10:55 PM / Updated a day ago

BRIEF-Razor Energy Corp Announces Increased Term Loan Facility

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 15 (Reuters) - Razor Energy Corp:

* RAZOR ENERGY CORP. ANNOUNCES CONSOLIDATION ACQUISITION IN THE KAYBOB AREA OF WEST CENTRAL ALBERTA AND INCREASED TERM LOAN FACILITY

* RAZOR ENERGY CORP - ‍SECURED AN INCREASE OF $15.0 MILLION IN EXISTING NON-REVOLVING TERM LOAN FACILITY FROM ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION​

* RAZOR ENERGY CORP - ‍SECURED INCREASE IN EXISTING NON-REVOLVING TERM LOAN FACILITY FOR AN AMENDED PRINCIPAL AMOUNT OF $45.0 MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 806 749 1136)

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