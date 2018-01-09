FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-RCI Qtrly ‍total Club, Restaurant Sales $40.8 Mln Compared To $33.3 Mln​
Sections
Featured
The challenge of turning Korean thaw into longer-term detente
North Korea
The challenge of turning Korean thaw into longer-term detente
Myanmar prosecutor seeks charges against Reuters reporters
Myanmar
Myanmar prosecutor seeks charges against Reuters reporters
Inside the growing backlash against China
Commentary
Inside the growing backlash against China
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Products & Retail News
January 9, 2018 / 2:26 PM / a day ago

BRIEF-RCI Qtrly ‍total Club, Restaurant Sales $40.8 Mln Compared To $33.3 Mln​

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 9 (Reuters) - RCI Hospitality Holdings Inc:

* RCI HOSPITALITY HOLDINGS INC QTRLY ‍TOTAL CLUB AND RESTAURANT SALES $40.8 MILLION COMPARED TO $33.3 MILLION​

* RCI HOSPITALITY HOLDINGS INC - QTRLY CONSOLIDATED SAME-STORE SALES $35.2 MILLION COMPARED TO $33.0 MILLION

* RCI 1Q18 CLUB & RESTAURANT TOTAL, SAME-STORE SALES CONTINUE TO GROW

* RCI HOSPITALITY HOLDINGS INC - ‍CONFIDENT IN ACHIEVING INITIAL FY18 FREE CASH FLOW TARGET OF $21 MILLION​

* RCI HOSPITALITY HOLDINGS ‍NOT YET FULLY ANALYZED HOW FEDERAL TAX CUT, WHICH REDUCES CO‘S STATUTORY TAX RATE TO 21% COULD FURTHER ADD TO FREE CASH FLOW​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.