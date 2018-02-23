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Regulatory News - Americas
February 23, 2018 / 10:12 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Reading International Reports Trial Court Decision To Appoint Litem To Obtain Offers To Purchase RDI Voting Stock In James J. Cotter, Sr., Voting Trust

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 23 (Reuters) - Reading International Inc:

* READING INTERNATIONAL ANNOUNCES TRIAL COURT DECISION TO APPOINT TEMPORARY TRUSTEE AD LITEM TO OBTAIN OFFERS TO PURCHASE RDI VOTING STOCK IN JAMES J. COTTER, SR., VOTING TRUST

* READING INTERNATIONAL SAYS “ADVISED CALIFORNIA SUPERIOR COURT THAT IT OPPOSES APPOINTMENT OF A TEMPORARY TRUSTEE AD LITEM”

* READING INTERNATIONAL SAYS CO‘S BOARD HAS NOT CHANGED ITS POSITION THAT A SALE OF CO AT THIS TIME WOULD NOT BE IN BEST INTERESTS OF STOCKHOLDERS GENERALLY Source text for Eikon: Further company coverage:

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