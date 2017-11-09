BRIEF-Recipharm to end operations in two facilities in Sweden

Nov 9 (Reuters) - RECIPHARM AB (PUBL):
* TO START A PROCESS WITH INTENTION OF DISCONTINUING ACTIVITIES BOTH IN STOCKHOLM AND HÖGANÄS.
* WILL EXPLORE OPPORTUNITY TO CLOSE FACILITIES DURING SECOND HALF OF 2019
* SAYS WILL EVALUATE DIFFERENT OPTIONS FOR FACILITY SUCH AS DIVESTMENT OF MANUFACTURING SITE
* FINAL DECISION REGARDING DISCONTINUED MANUFACTURING OPERATIONS IN STOCKHOLM AND HÖGANÄS TO BE MADE BEFORE END-2017
* WILL EXPLORE OPPORTUNITY TO CLOSE FACILITIES IN GREATER STOCKHOLM AREA DURING SECOND HALF OF 2019
* ESTIMATED NON-RECURRING COSTS ASSOCIATED WITH DECISION TO DISCONTINUE OPERATIONS ARE EXPECTED TO BE CHARGED TO Q4
* ESTIMATED NON-RECURRING COSTS ASSOCIATED WITH DECISION TO BE CHARGED TO Q4 RESULTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)