FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Redstoneconnect further responds to possible offer from AP Systems
Sections
Featured
In blow to Britain, Goldman CEO to spend more time in Frankfurt
the road to brexit
In blow to Britain, Goldman CEO to spend more time in Frankfurt
Time to slay the free market-myth monster
commentary
Time to slay the free market-myth monster
In glyphosate review, World Health Organisation cancer agency edited out “non-carcinogenic” findings
reuters investigates
In glyphosate review, World Health Organisation cancer agency edited out “non-carcinogenic” findings
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
October 4, 2017 / 11:23 AM / in 15 days

BRIEF-Redstoneconnect further responds to possible offer from AP Systems

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 4 (Reuters) - Redstoneconnect Plc

* FURTHER RESPONSE RE: POSSIBLE OFFER

* ‍BOARD CONFIRMS FIRST RECEIPT OF LETTERS FROM AP SYSTEMS HOLDINGS ON 3 OCTOBER 2017 AND 4 OCTOBER 2017 RESPECTIVELY​

* ‍‍LETTERS REQUEST OPENING OF DIALOGUE BETWEEN AP SYSTEMS, CO BUT DO NOT CONTAIN VALUE FOR CO OR POTENTIAL OFFER

* LETTERS CONTAIN INSUFFICIENT DETAIL TO ENABLE BOARD TO CONSIDER THEM FURTHER AND THEREFORE IT CONSIDERS THAT THERE IS NO BASIS UPON WHICH TO ENGAGE IN DISCUSSIONS​

* ‍BOARD HAS CONSIDERED LETTERS, TOGETHER WITH ITS FINANCIAL ADVISER CANTOR FITZGERALD EUROPE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.