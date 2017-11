Nov 1 (Reuters) - Regency Centers Corp

* Regency Centers Corp - qtrly nareit FFO of $0.91 per diluted share and core FFO of $0.95 per diluted share​

* Q3 FFO per share view $0.91 -- Thomson Reuters I/B/E/S

* Regency Centers Corp - sees fy 2017 ‍nareit FFO per share $3.00- $3.05; sees fy 2017 core ffo per share $3.66- $3.70​

* Fy2017 FFO per share view $3.67 -- Thomson Reuters I/B/E/S