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BRIEF-Regeneron And Sanofi Announce Positive Topline Pivotal Results For Pd-1 Antibody Cemiplimab In Advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma
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December 13, 2017 / 6:07 AM / a day ago

BRIEF-Regeneron And Sanofi Announce Positive Topline Pivotal Results For Pd-1 Antibody Cemiplimab In Advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma

Reuters Staff

1 Min Read

Regeneron Pharmaceuticals Inc:

* REGENERON AND SANOFI ANNOUNCE POSITIVE TOPLINE PIVOTAL RESULTS FOR PD-1 ANTIBODY CEMIPLIMAB IN ADVANCED CUTANEOUS SQUAMOUS CELL CARCINOMA

* REGENERON PHARMACEUTICALS INC SAYS SAFETY PROFILE IN STUDY WAS GENERALLY CONSISTENT WITH APPROVED ANTI-PD-1 AGENTS.

* REGENERON PHARMACEUTICALS INC SAYS SUBMISSION TO EUROPEAN MEDICINES AGENCY (EMA) IS ALSO EXPECTED TO BE COMPLETED IN Q1 OF 2018

* REGENERON PHARMACEUTICALS - ‍SUBMISSION TO U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION , WHICH HAS BEEN INITIATED AND IS EXPECTED TO BE COMPLETED IN Q1 OF 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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