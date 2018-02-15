BRIEF-Reliance Steel & Aluminum Co Q4 Non-GAAP Earnings Per Share $1.22

Feb 15 (Reuters) - Reliance Steel & Aluminum Co:
* REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS
* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.22
* ENACTMENT OF TAX REFORM IN DEC 2017 RESULTED IN PROVISIONAL/1-TIME INCOME TAX BENEFIT OF $207.3 MILLION IN Q4 OF 2017
* ESTIMATES TONS SOLD WILL BE UP 6% TO 8% IN THE FIRST QUARTER OF 2018 COMPARED TO THE FOURTH QUARTER OF 2017
* QTRLY TONS SOLD WERE UP 6.3% FROM FOURTH QUARTER OF 2016 AND DOWN 4.6% FROM THIRD QUARTER OF 2017
* SEES Q1 AVERAGE SELLING PRICE WILL BE UP 4% TO 6% COMPARED TO THE FOURTH QUARTER OF 2017
* QTRLY AVERAGE SELLING PRICE PER TON SOLD UP 8.8% FROM FOURTH QUARTER OF 2016 AND UP 1.8% FROM THIRD QUARTER OF 2017
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.76 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* “ANTICIPATE THAT AN ONGOING REDUCTION IN IMPORTS WILL CONTINUE TO SUPPORT HIGHER METAL PRICING” Source text for Eikon: Further company coverage: