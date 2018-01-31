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January 31, 2018 / 9:57 PM / Updated a day ago

BRIEF-RenaissanceRe Reports Net Loss Of $3.5 Million For Q4

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 31 (Reuters) - RenaissanceRe Holdings Ltd:

* RENAISSANCERE REPORTS NET LOSS OF $3.5 MILLION FOR THE FOURTH QUARTER OF 2017, OR $0.09 PER DILUTED COMMON SHARE; QUARTERLY OPERATING INCOME OF $41.4 MILLION OR $1.05 PER DILUTED COMMON SHARE

* Q4 OPERATING EARNINGS PER SHARE $1.05

* Q4 LOSS PER SHARE $0.09

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.71 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* RENAISSANCERE - DUE TO TAX ACT, WROTE-DOWN PORTION OF U.S. DEFERRED TAX ASSET IN Q4, RAISING NET LOSS ATTRIBUTABLE TO ITS SHAREHOLDERS BY $36.7 MILLION

* QTRLY TOTAL REVENUE $491.3 MILLION VERSUS $353.97 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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