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February 9, 2018 / 3:14 PM / Updated 14 hours ago

BRIEF-Resilient REIT Says 36One Did Not Seek Response To Content Of Report

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 9 (Reuters) - Resilient Reit Ltd:

* CO HAS BEEN MADE AWARE OF SPECULATION IN INVESTOR COMMUNITY CONCERNING IMPENDING RELEASE OF REPORT RUMOURED TO BE DAMAGING TO CO​

* ‍REPORT WAS PUBLISHED AND DISSEMINATED ANONYMOUSLY, BUT AUTHORSHIP OF IT HAS BEEN CONFIRMED BY 36ONE ASSET MANAGEMENT PROPRIETARY LTD​

* ‍36ONE ASSET MANAGEMENT PROPRIETARY LIMITED ARE SAID TO HAVE A LARGE SHORT POSITION ON COMPANIES IDENTIFIED IN REPORT​

* ‍36ONE DID NOT SEEK COMPANY‘S RESPONSE TO ANY OF CONTENT OF REPORT​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)

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