BRIEF-Resilient REIT Says ‍Response To 36ONE Report

Feb 12 (Reuters) - Resilient Reit Ltd:
* RESPONSE TO RUMOURS AND ALLEGATIONS EMANATING FROM SHORT SELLERS / WITHDRAWAL OF CAUTIONARY ANNOUNCEMENT
* HAS ANALYSED 36ONE REPORT REFERRED TO IN SENS ANNOUNCEMENT RELEASED ON 9 FEBRUARY 2018
* IS OF VIEW THAT THERE IS NO REASON FOR SHAREHOLDERS TO CONTINUE TO EXERCISE CAUTION IN THEIR DEALINGS IN CO‘S SECURITIES
* ENGAGED ,WILL CONTINUE TO ENGAGE WITH ITS SHAREHOLDERS, ALL RELEVANT REGULATORS AND AUTHORITIES INCLUDING JSE, DIRECTORATE OF MARKET ABUSE
* IS PREPARING A FAQ DOCUMENT TO ADDRESS MATTERS RAISED IN REPORTS AND RUMOURS CIRCULATED IN MARKET OVER LAST FEW WEEKS
* IS ENGAGING WITH MAJOR SHAREHOLDERS IN COURSE OF TODAY TO ENSURE ANY OF THEIR CONCERNS ARE ADDRESSED Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)